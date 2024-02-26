Мужчина работал на ФСБ в тюрьме, а женщина - на свободе.

Служба безопасности Украины разоблачила супругов, занимавшихся подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовской области.

Как проинформировали в СБУ, среди главных целей врага были электростанции, которые обеспечивают светом большую часть этого региона.

Мужчина, которого завербовала ФСБ, с 2023 года отбывает наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

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"В поле зрения врага он попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Впоследствии сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали. После этого они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задания и пошаговые инструкции по их выполнению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену "на свободе". По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

По данным СБУ, оккупанты обещали профинансировать все "текущие расходы" своих приспешников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перечислить денежное "вознаграждение". В случае получения развединформации, агрессор планировал использовать ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины.

Однако воплотить свои преступные намерения им не удалось – СБУ разоблачила вражеских агентов. Во время обыска в камере мужчины изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ. Ему сообщено о подозрении в госизмене и оправдании российской агрессии. Агенту грозит пожизненное лишение свободы.

Также планируется сообщить о подозрении в государственной измене жене фигуранта.

Задержание других предателей Украины

В Николаеве задержали инженера "Укроборонпрома", который хотел передать спецслужбам РФ и Ирана новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения.

Он скрытно копировал и пытался "слить" иностранным спецслужбам техническую документацию.

Среди основных компаний, планировавших использовать украинские технологии, были российские заводы, которые строят суда для военного флота РФ.

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