Пожертвования злоумышленник собирал на личные банковские счета для якобы приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов.

На Ивано-Франковщине направлен в суд обвинительный акт относительно псевдоволонтера за присвоение более 1,7 млн грн, которые он собирал якобы для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"Следствием установлено, что с мая по август 2022 года обвиняемый, называя себя волонтером, через социальную сеть собирал средства для Вооруженных сил Украины и лицам, которые нуждаются в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины. Он собирал пожертвования на личные банковские счета для якобы приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что он получил от граждан более 1,7 млн грн, которые присвоил, не оказав никакой помощи ВСУ.

Под процессуальным руководством Калушской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя за совершение мошенничества и незаконное использование благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. ч. 1,2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 11 мая на Тернопольщине задержали псевдоволонтеров, которые на полученные от людей средства покупали себе автомобили, предметы роскоши и валюту.

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