Ночью 8 июля в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на проспекте Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
С места происшествия правоохранители доставили в участок шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области.
"С одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета", - говорится в сообщении. Что это за предметы – в полиции не пояснили.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.
Следователи отделения полиции 2 Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 «Незаконное хранение оружия» и ст. 296 «Хулиганство» УК.
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