Во Львове в автобусе №3а произошла драка между водителем и пассажиркой, которая отказалась платить за проезд, устроила скандал и набросилась на водителя.
Об этом сообщает «Вголос».
Инцидент произошел 5 июля, около 14:39. По словам очевидцев, на просьбу людей выйти из автобуса женщина отвечала неприличными жестами. Когда дебоширку наконец выпроводили из транспорта, она начала бежать за автобусом и бросать в него камни.
У водителя на руке после нападения остались царапины. В чем причина такого агрессивного поведения - непонятно.
"Я подошел и говорю: «Оплатите, пожалуйста, есть ли какие-то документы? А она говорит: «Пошел нах** и уперлась. Два года работаю, это первый раз такое. Молодое, наглое, какое-то обкуренное. Полицию вызвал, но разве дождешься», – рассказал «Вголосу» водитель Ярослав.
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