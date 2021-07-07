В чем причина такой агрессивной пассажирки - непонятно.

Во Львове в автобусе №3а произошла драка между водителем и пассажиркой, которая отказалась платить за проезд, устроила скандал и набросилась на водителя.

Об этом сообщает «Вголос».

Инцидент произошел 5 июля, около 14:39. По словам очевидцев, на просьбу людей выйти из автобуса женщина отвечала неприличными жестами. Когда дебоширку наконец выпроводили из транспорта, она начала бежать за автобусом и бросать в него камни.

У водителя на руке после нападения остались царапины. В чем причина такого агрессивного поведения - непонятно.

"Я подошел и говорю: «Оплатите, пожалуйста, есть ли какие-то документы? А она говорит: «Пошел нах** и уперлась. Два года работаю, это первый раз такое. Молодое, наглое, какое-то обкуренное. Полицию вызвал, но разве дождешься», – рассказал «Вголосу» водитель Ярослав.

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Автор: Денис Прядко