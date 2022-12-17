Злоумышленник передавал имущество, украденное у граждан, на нужды захватчиков, отметили в СБУ.

В Николаевской области мужчина, который помогал оккупантам, находясь на посту "старосты" в двух населенных пунктах.

Злоумышленником оказался местный житель одного из поселков Шевченковской объединенной территориальной громады, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Он добровольно занял должность "старосты" в двух населенных пунктах, где выступал посредником между оккупантами и местными жителями. Находясь на должности, он помогал агрессору в укреплении позиций, а именно передавал похищенное имущество граждан на нужды российских оккупационных группировок на южном фронте", - говорится в сообщении.

Видео дня

По данным следствия, этот местный житель еще в начале полномасштабного вторжения поддержал оккупантов и даже наладил контакт с одним из главарей их группировок.

Установлено, что он лично передавал транспортные запчасти захватчикам для обустройства казарм и ремонта военной техники РФ. Кроме того, он организовал поставки питьевой воды и продуктов питания в пункты временной дислокации вражеских войск.

После освобождения района злоумышленник пытался скрыться и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили его, установили место пребывания и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (Пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ситуация в Николаевской области во время войны с Россией - важные новости

Вооруженные силы Украины освободили почти всю территорию региона. Под контролем российских захватчиков находится только Кинбурнская коса, которая расположена на северо-западе Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом.

В американском Институте изучения войны (ISW) прогнозировали, что в случае освобождения Кинбурнской косы защитники Украины смогут активизировать военную деятельность в море и получить возможность переправиться на левобережье Днепра.

Вас также могут заинтересовать новости: