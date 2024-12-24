Общественное недовольство вызвало заявление Василенко, сделанное им в эфире одного из YouTube-каналов.

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко намерено принять меры в отношении профессора Никиты Василенко, который на днях попал в сексистский скандал. Об этом в комментарии hromadske сообщил ректор заведения Владимир Бугров.

"Меры будут приняты. Ситуация негативная. Я не поддерживаю заявления профессора Василенко и осуждаю", - сказал он.

Ректор уклонился от прямого ответа на вопрос, какие именно меры будут приняты. По словам Бугрова, профессора накажут в рамках закона так, чтобы потом это решение "не могло быть обжаловано в суде".

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Сексистский скандал с профессором Василенко

Как писал УНИАН, на днях профессор Института журналистики Киевского университета Никита Василенко в эфире одного из YouTube-каналов сделал оскорбительное заявление в адрес украинских женщин. Обсуждая идею отправки европейских миротворцев в Украину, Василенко предположил, что это также может решить и демографическую проблему в стране.

"Минимум сорок тысяч мужиков, с деньгами, голодных к женщинам, не прошедших испытание фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, и мужья которых или на войне уже убиты, или покалечены", - пояснил Василенко свою мысль.

Это заявление вызвало волну возмущения в соцсетях, а студенческий парламент Института журналистики объявил администрации бойкот до момента увольнения профессора.

На скандал также отреагировал и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился с письмом в Минобразования и в сам университет, а также пригрозил обращением в СБУ.

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