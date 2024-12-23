Лубинец призвал университет провести служебное расследование.

Профессор Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Никита Василенко попал в скандал из-за слов о "голодных" украинках.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Александра Шелеста, который ранее хотел заблокировать Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины. Отмечалось, что на этом канале выходят интервью с людьми, которые распространяют созвучные российской пропаганде нарративы.

При обсуждении европейской миротворческой миссии, которая предусматривает отправку иностранных военных в Украину, Василенко заявил, что это может решить демографическую проблему:

Видео дня

"Минимум сорок тысяч мужиков, с деньгами, голодных к женщинам, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, и мужья которых или на войне уже убиты, или покалечены".

Студпарламент УНИЖ опубликовал заявление, в котором обвиняет Василенко в выступлениях на пророссийских площадках, сексистских высказываниях и продвижении российских нарративов. Они объявили администрации бойкот до момента его увольнения.

"Студенческий парламент требует немедленной реакции на наше заявление и обеспечения защиты академического сообщества от влияния лиц, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины", - говорится в заявлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что написал письма в Министерство образования и науки и сам университет, а также считает нужным обратиться в Службу безопасности Украины:

"Возможно кто-то не знал, но профессор около года назад уже попадал в скандал и наша организация получила по нему коллективное обращение от студентов. После моего реагирования университет привлек его к дисциплинарной ответственности и профессор получил выговор".

Скандалы в КНУ им. Шевченко

В начале года Громадське сообщало, что более 170 студентов УНИЖ обратились к руководству института и уполномоченному ВР по правам человека с жалобами на Никиту Василенко.

В обращении говорилось, что преподаватель позволяет себе сексистские комментарии в сторону студенток, а также "рассказывает студентам на занятиях о "величии России". Тогда ему вынесли выговор.

Напомним, в 2019 году доцента Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Петра Романенко уволили после обвинений в сексуальных домогательствах.

Вас также могут заинтересовать новости: