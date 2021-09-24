Авто парень взял без разрешения у матери.

В Черноморске Одесской области подросток без прав за рулем авто протаранил шесть машин.

Авария случилась 23 сентября около 18:00 возле ЖК "Цветной бульвар" на выезде из города. Как рассказали в полиции Одесской области, 17-летний горожанин без разрешения взял авто у матери.

"Не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине транспортными средствами. На подростка составили два административных протокола: по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством)", - сообщили правоохранители.

По информации местного Telegram-канала Chornomorsk, парень за рулем джипа протаранил припаркованные авто, выезжая на трассу. Сам он говорит, что не помнит, как произошла авария, однако при этом после столкновения успел снять с машины номера.

Ранее в Черновицкой области мотоцикл протаранил микроавтобус: погибли двое юношей. А в центре Киева военный грузовик протаранила несколько автомобилей и выехала на тротуар.

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Автор: Катерина Комолова