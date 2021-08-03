Грузовик остановили парковочные столбики / фото УНИАН

В центре Киева военный грузовик протаранил пару автомобилей и выехал на тротуар.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

По предварительным данным, у военного грузовика на улице Грушевского отказали тормоза, и он начал катиться с горки. Около стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского он задел легковые автомобили. После этого он проехал Европейскую площадь и протаранил еще один легковой автомобиль. Остановить военный грузовик удалось только парковочным столбикам возле Украинского дома.

фото УНИАН
фото УНИАН
фото УНИАН

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Автор: Денис Прядко