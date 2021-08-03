Отказали тормоза: в центре Киева военный грузовик протаранил пару автомобилей и выехал на тротуар (фото)

По предварительным данным, у военного грузовика на улице Грушевского отказали тормоза, и он начал катиться с горки.

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