Авария произошла сегодня на рассвете в Днестровском районе.

В Днестровском районе Черновицкой области в результате столкновения мотоцикла и микроавтобуса погибли два парня.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области авария произошла 19 сентября около 4 часов утра в селе Владична.

Предварительно полицейские установили, что 20-летний мотоциклист допустил столкновение с микроавтобусом Renault Master под управлением 57-летнего жителя города Каменец-Подольский Хмельницкой области. В результате аварии водитель и 19-летний пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия.

Следователи начали уголовное производство и выясняют обстоятельства аварии.

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Продолжаются первоочередные следственные действия, добавили в полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, на трассе возле выезда из города Белая Церковь в направлении села Дрозды случилась смертельная авария. В результате ДТП погибли три человека.

По словам 72-летнего водителя автомобиля Cherry Amulet, он не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.

Автор: Тамара Отовская