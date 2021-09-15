На пуантах для городского головы станцевала лично начальница отдела культуры города.

Перед мэром города Черноморска Одесской области Василием Гуляевым разыграли оригинальное представление прямо в сессионном зале горсовета.

Видео произошедшего опубликовали местные Telegram-каналы.

В помещении вдруг зазвучала музыка из второго акта балета Петра Чайковского "Лебединое озеро", появилась и стала танцевать между рядами женщина в балетной пачке, а также раздался угрожающий голос.

"Всем оставаться на своих местах. Сохраняйте спокойствие, и все будет не очень хорошо. Потому что ливневки, канализации, подвалы - это все мои темные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добрая, надежда на светлое будущее не выживет, умрет сегодня последней", - произнес голос.

На лицах присутствующих читалось недоумение, однако уйти никто не поспешил.

Читайте такжеВ Сумской области чиновница занималась "черной магией" в горсовете (видео)После этого в зал вошел некто в темном костюме и "клювастой" маске чумного доктора. Городской голова все это время стоял и улыбался, глядя на происходящее. "Чумной доктор" внезапно вызвал его на дуэль, но был тут же побежден, судя по всему, одним видом мэра, который ничего в адрес оппонента не предпринял.

По данным Telegram-канала Chornomorsk, таким необычным образом 15 сентября после завершения аппаратного совещания чиновники решили поздравить городского голову с 58-летием, которое тот отмечал 3 сентября. На пуантах фрагмент из балета "Лебединое озеро" станцевала лично начальница отдела культуры горсовета Юлия Кристанова.

К слову, с ливневками, упомянутыми в поздравлении мэру, у Черноморска действительно есть проблемы. В частности, сообщалось, что выход ливневой канализации города находится в непосредственной близости к пляжу, а из-за отсутствия осадочной камеры все, что стекает с территории города во время дождей, оказывается в море.

Этим летом там в морской воде уже обнаруживали кишечную палочку и не рекомендовали купаться. Тогда мэр Гуляев лично отправлялся на ревизию городской ливневки. Он спустился в подземную систему водоотвода дождевой воды и, набрав воду в стаканчик, заявил, что она якобы чистая.

"Запаха нет абсолютно никакого. Море у нас чистое. Так что мы ждем гостей", - утверждал тогда городской голова.

Похожим образом он показательно инспектировал подвалы многоэтажных домой, являющиеся, по его словам, большой проблемой, и обещал, что они будут "приведены в порядок".

Ранее на Тернопольщине мэр города сделал себе визитки из вяленого мяса. По словам городского головы, такие свиные чипсы люди обычно покупают к пиву. А в Японии мэр покусал золотую медаль олимпийской чемпионки: пришлось заменять новой.

"Лебединое озеро" в массовой культуре

В СССР и на постсоветском пространстве демонстрация по телевизору балета Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро" на сцене Большого театра стала своеобразным признаком серьезных политических событий в стране. В частности, этот балет показывали по телевизору в дни траура и похорон Генеральных секретарей ЦК КПСС Брежнева, Андропова, Черненко.

Спектакль "Лебединое озеро" также стал одним из наиболее ярких символов Августовского путча 1991 года: во время тех событий постановку транслировали все телеканалы три дня подряд.

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Автор: Катерина Комолова