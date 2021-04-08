Кулеба подчеркивает, что работа проводится не против «малых предпринимателей», а крупных сетей незаконных МАФов, которые приносят их владельцам миллионные необлагаемые доходы.

Директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с «коктейлем Молотова» и запиской с угрозами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба.

Он связывает этот инцидент с работой по зачистке города от незаконных МАФов.

"Как вы знаете, мы наводим в городе порядок с временными сооружениями. Планомерно проводим зачистку города от незаконных МАФов, выполнили полный аудит ТС в столице, сделали прозрачным проведение торгов на передвижную торговлю. Убираются крупные локации временных сооружений, размещенные самовольно, без документов. Логично, что сейчас мы столкнулись с сопротивлением организованных групп, которые не желают наведения порядка в городе, не хотят работать прозрачно и платить средства в бюджет», - пояснил чиновник.

Кулеба подчеркивает, что работа проводится не против «малых предпринимателей», а крупных сетей незаконных МАФов, которые приносят их владельцам миллионные необлагаемые доходы.

«На одном из фото - трижды судимый, «малый предприниматель» с шестисотым мерседесом. В это время он прокалывает шины коммунальной технике. Это произошло 24 марта во время демонтажа временных сооружений на Троещине. Это неопровержимое доказательство того, что за назаконными МАФами стоят крупные организованные группировки», - подписал одно из фото чиновник КГГА.

Также он требует быстро расследовать ситуацию с угрозами в адрес специалистов коммунальных служб, которые выполняют поручения по демонтажам.

Напомним, 24 марта в Киеве на Троещине бизнесмен залез на крышу МАФа, облился бензином и грозился сжечь себя.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко