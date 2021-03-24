На Троещине, где коммунальщики сносят незакоонные МАФы, один из мужчин угрожает самосожжением.

В Киеве на Троещине мужчина залез на крышу МАФа, облился бензином и угрожает сжечь себя.

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Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.

По данным канала, на Троещине уже второй день коммунальщики сносят незаконные МАФы.

Как видно, на месте уже присутствуют правоохранители.

"Однако один человек залез на МАФ, защищая свое имущество, облил себя бензином и собирается себя поджечь", - сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Киев Сейчас, инцидент случился на пр. Маяковского.

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Автор: Екатерина Лиманская