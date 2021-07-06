В Тернополе госпитализировали 8-летнюю девочку, которую ударил током уличный игровой автомат.
Как сообщил УНИАН генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области Михаил Джус, вчера около 19:00 бригада скорой помощи выезжала на ул. Русскую для спасения ребенка, пораженного током.
"Скорую" к потерпевшей вызвали прохожие, которые стали свидетелями происшествия. Девочка подошла к автомату с игрушками на остановке и дотронулась до него рукой. Последствия были неожиданные: ребенка внезапно ударило электрическим током и отбросило на асфальт», – рассказал Джус.
Он уточнил, что автомат имел выбитое стекло и, вероятно, был неисправным.
Сейчас его забрали на экспертизу.
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