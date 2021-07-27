Инцидент произошел вечером 24 июля на берегу пруда в селе недалеко от областного центра.

В Тернопольской области во время отдыха на местном пруду с употреблением алкоголя в компании несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю девочку.

Как передает корреспондент УНИАН, об инциденте в соцсети сообщил местный новостной профиль "Файный Тернополь".

"В селе Настасов Тернопольской области трое несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю девочку. Наши подписчики сообщают, что парни в возрасте 14-16 лет – двое из с. Лучка и один из с. Воля – пришли в гости к трем девушкам из с. Настасов, где отдыхали на местном пруду. После распитого алкоголя, они изнасиловали одну из девушек. Пострадавшая – в реанимации", – сказано в сообщении.

В секторе связей с общественностью Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области корреспонденту УНИАН подтвердили, что в одном из сел возле Тернополя вечером 24 июля изнасиловали несовершеннолетнюю. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, личность подозреваемого уже установили, ему объявлено о подозрении. Сегодня Тернопольский горрайсуд изберет подозреваемому меру пресечения.

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Автор: Григорий Бондарь