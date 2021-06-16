Преступника спугнула случайная прохожая.

Сотрудники уголовного розыска Харьковской области задержали насильника, который среди белого дня изнасиловал прохожую и порезал ее ножом.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

Отмечается, что женщина днем возвращалась домой, когда ей встретился вооруженный ножом насильник. Он приставил его к груди женщины и начал угрожать. Она пыталась сопротивляться, но не смогла.

Изверг изнасиловал потерпевшую. На ее теле также остались следы порезов. Преступника спугнула случайная прохожая.

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На данный момент насильнику сообщили о подозрении. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

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Автор: Катерина Шварц