Они считали себя последователями австралийского террориста Брентона Тарранта.

В Киеве пресечена деятельность неонацистской террористической группировки, лидером которой является "Гитлер".

Читайте такжеНа Киевщине печатали экстремистские брошюры с призывами к терактам (фото)Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины, участники террористической группировки считали себя последователями австралийского террориста Брентона Тарранта.

"Лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности "Манифеста" Б.Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что "Манифест" был специально переведен на украинский и русский языки и распространялся в виде печатного издания, что "неоднократно вызывало острокритические отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии".

По результатам проведения комплекса следственных действий, в том числе соответствующих экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности. Также изъяты печатные издания "Манифеста", средства связи и оргтехника, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

В СБУ отмечают, что лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Ранее установлено, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 года Службой безопасности Украины в Киеве. Иностранцу объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-2, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Австралийский террорист Брентон Таррант: что известно

15 марта 2019 года в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погиб 51 человек.

Это нападение стало крупнейшим по количеству жертв в истории страны.

Ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, прибывший в Новую Зеландию для совершения этого нападения.

Стрелок обнародовал свой "манифест" на более 80 страниц, где пытался объяснить мотивы нападения. Документ содержит расистские, анти-иммигрантские и антимусульманские формулировки.

В Новой Зеландии распространение манифеста террориста стало незаконным.

Новозеландскому стрелку дали пожизненное. Подобный приговор был вынесен впервые в истории Новой Зеландии.

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Автор: Надя Пришляк