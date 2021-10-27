Семья жертвы сейчас ищет адвоката для представления ее интересов в суде.

Дочь погибшего в кровавом ДТП в Харькове, происшедшем накануне, эмоционально обратилась к свидетелям аварии, попросив их связаться с семьей.

Об этом идет речь в ее видеообращении, опубликованном местными Телеграм-каналами.

"Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. Вместо этого в нашей семье сегодня планировалась радостная, очень долгожданная для папы дата... Увы, сложилось, как сложилось. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень чувствует свою безнаказанность", - говорит она.

По словам девушки, сейчас семья погибшего ищет опытного адвоката, а также очевидцев аварии, которые догоняли и задерживали ее виновника.

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"Я прошу вас, объявитесь. Не надо бояться, страшно не это, страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас", - эмоционально обратилась девушка.

Ранее ее брат, сын погибшего выразил надежду, что виновный в смертельном ДТП и гибели его отца понесет заслуженное наказание и в деле не будет "отмазок". "Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было наплевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит", - говорит Артем.

Кровавое ДТП в Харькове: что случилось

26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП - водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. На видео с камер наблюдения можно увидеть, что Infifniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Там также подтвердили возраст водителя Infiniti - 16 лет. В его машине, кроме него, находились несовершеннолетняя - двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас они в реанимации.

Как пишут СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители. Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону ее сына.

Автор: Юрий Годован