Водитель оказался руководителем одного из госпредприятий, ДТП он совершил на служебном авто.

На Ивано-Франковщине 40-летний руководитель одного из госпредприятий на служебной машине сбил девочку и скрылся с места аварии, не оказав помощь. От полученных травм ребенок скончался в больнице через несколько часов.

Об этом в пятницу, 21 января, рассказали в секторе коммуникации полиции области.

Информацию о ДТП правоохранители получили 20 января в 18:30. Авария произошла в селе Лоевая на Надворнянщине.

"После ДТП водитель покинул травмированную девочку на дороге и скрылся, пытаясь избежать ответственности. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он через несколько часов скончался. Полицейские немедленно начали оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения водителя. Менее чем за два часа в результате первоочередных следственных мероприятий правоохранители установили и разыскали 40-летнего водителя, жителя Яремче. Установлено, что мужчина - руководитель одного из госпредприятий, ДТП он совершил на служебной машине", - сообщили в полиции.

Машину с механическими повреждениями, характерными для ДТП, изъяли. В медицинском учреждении у водителя взяли биологические образцы для проверки алкогольного или наркотического опьянения. Затем его передали работникам Государственного бюро расследования, которое занимается уголовным производством.

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