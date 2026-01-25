На Львовщине насмерть разбился действующий нардеп от 'Слуги народа'

Авария произошла на оживленном участке дороги, говорят в партии.

На Львовщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб действующий народный депутат от фракции "Слуга народа" Орест Саламаха. Об этом сообщил руководитель фракции Давид Арахамия.

"В результате ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста. Искренние соболезнования семье. Разделяем боль и печаль от этой преждевременной утраты", - написал он.

Материал дополняется...