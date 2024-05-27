Отмечается, что сейчас готовятся материалы для экстрадиции мужчин в Украину.

Пограничная служба Румынии задержала двух украинцев, которых подозревают в нападении на пограничника, сообщил журналист Виталий Глагола.

Отмечается, что речь идет о двух жителях Запорожья - 35-летнем Андрее Боярке и 30-летнем Романе Нежижиме. Их подозревают в нападении на военнослужащего ГПСУ в Раховском районе. Сейчас правоохранительные органы Украины готовят материалы для экстрадиции двух жителей Запорожья из Румынии.

Нападение на пограничника на Закарпатье: что известно

Ранее Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье двое военнообязанных мужчин напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали в Румынию. Отмечалось, что когда работник ГПСУ увидел нарушителей - он сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако мужчины не остановились. Впоследствии они пять раз выстрелили в военного, однако не попали. Сейчас продолжается расследование.

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Уклонение от мобилизации в Украине: последние новости

Накануне в пограничной реке Тиса снова обнаружили тело человека. Это уже 31-й случай за время войны. Никаких документов при погибшем не нашли, поэтому личность мужчины еще придется установить.

По мнению участника российско-украинской войны Алексея Гетьмана, количество уклонистов, которые не хотят служить в Вооруженных силах Украины, не больше, чем в других странах. Однако в социуме уже есть огромный психологический разрыв между теми, кто был на фронте, и людьми, которые живут обычным образом, и эта пропасть будет углубляться.

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