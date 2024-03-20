Уклонистов в Украине не больше, чем где-либо, но из-за них в обществе нарастает раскол.

Количество уклонистов, которые не хотят служить в Вооруженных силах Украины, не больше, чем в других странах. Однако нужно срочно принимать закон о мобилизации, ведь в социуме уже есть огромный психологический разрыв между теми, кто был на фронте, и людьми, которые живут обычным образом, и эта пропасть будет углубляться. Об этом в интервью "Фокусу" рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Гетьман сообщил, что в ВСУ уже началась полноценная ротация, но среди каких подразделений она происходит, является военной тайной, ведь врагу не стоит знать перемещения украинских войск. Но ротация отмечается и социальными проблемами в огбществе, отметил он.

"Мои знакомые с фронта часто рассказывают, что после года на войне они перестали понимать своих друзей из гражданской жизни. Между ними теперь просто своеобразная пропасть и нет общих тем для разговоров, ведь проблем друг друга они не понимают", - рассказал майор запаса.

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Именно этот социальный раскол после войны или во время войны Украине придется преодолевать, говорит военный. Поэтому, по мнению Гетьмана, очень важно как можно скорее принять закон о мобилизации, чтобы украинский социум не стал очень разным в своем мировосприятии, чтобы все прошли через армию и через защиту Родины.

По его словам, украинцам надо понять простые вещи: если не хочешь служить в ВСУ, то будешь служить в армии оккупантов, если им удастся захватить Украину.

"Россияне не будут спрашивать, хочешь ты служить или не хочешь, ведь всегда можно человека принудить или шантажировать. Оккупанты не остановятся только в Украине и заставят воевать дальше за армию РФ", - уверяет Гетьман.

Мобилизация в Украине

В конце января Кабинет министров передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В частности, накладывать ограничения на уклонистов в обновленной версии законопроекта о мобилизации предлагают через суд.

Также в новом законопроекте исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (мужа, или родителей) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц.

Также народный депутат Украины Вадим Ивченко не исключает, что после третьего раза, когда человек не будет являться по повестке, его будут объявлять в розыск.

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