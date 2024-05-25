Из украденного оружия нарушители произвели пять выстрелов в сторону пограничника, но, к счастью, не попали.

На Закарпатье двое уклонистов напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали в Румынию.

Как сообщает журналист Виталий Глагола, инцидент произошел на участке ОПС "Деловое" - ОПС "Богдан". Пограничный наряд, который реагировал на срабатывание сигнальной мины, подвергся нападению со стороны нарушителей границы.

"После обнаружения 2 мужчин вблизи границы пограничник произвел два предупредительных выстрела в воздух. Однако, вместо того, чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р", - пишет Глагола.

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Он добавил, что нарушители произвели пять выстрелов в сторону пограничника, но, к счастью, не попали.

"Нарушителям с оружием пограничника удалось скрыться. На момент прибытия подмоги нарушители уже пересекли государственную границу Украины", - отметил журналист.

Он добавил, что сейчас идет расследование этого инцидента.

Инциденты с уклонистами на границе

Ранее сообщалось, что пограничник застрелил мужчину во время его попытки незаконно пересечь границу с Румынией.

Во время преследования беглеца военнослужащие совершили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы.

По данным румынских пограничников, за время войны их границу нелегально перешли 11 тысяч украинских мужчин.

17 мая в Тисе на границе с Румынией обнаружили два тела уклонистов - это 30 и 31 утопленник с начала войны.

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