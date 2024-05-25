Один украинский командир заявил, что нехватка личного состава оказывает разрушительное воздействие на поле боя.

В соответствии с новым законом о мобилизации украинские мужчины теперь стоят перед выбором: подчиниться и столкнуться с возможностью отправки на передовую или попытаться уклониться, рискуя подвергнуться наказанию и осуждению.

Как пишет издание CNN, офис призывного центра батальона "Волки Да Винчи" в Киеве расположен в обычном жилом доме, скрытом от внешнего мира. Однако внутри стены украшены фотографиями и большими транспарантами с логотипом батальона - изображением трех оскаленных волков внутри стилизованного украинского трезубца. Лозунг вербовочного подразделения - "Все будут сражаться", а ноутбук вербовщика увешан наклейками, на одной из которых написано: "Ваш пакет ждет вас".

Один украинский командир, попросивший не называть его имени по соображениям безопасности, заявил, что нехватка личного состава оказывает разрушительное воздействие на поле боя. "Если бы в Авдеевке было на 1000-1500 военнослужащих больше, мы бы защитили слабые места, через которые проникал противник. … Если бы у нас было больше людей, мы бы продержались гораздо дольше", - сказал он CNN.

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Эта нехватка кадров оказывает огромное давление на тех, кто уже служит. "Война все еще продолжается, и мобилизация необходима. Люди, которые боролись два года, устали. Некоторые сходят с ума", - сказал Ярослав Галас, который служит в 128-й горно-штурмовой бригаде.

"Солдатам необходим полноценный отдых в течение нескольких месяцев. Им нужно исцелиться, расслабиться и забыть. Им нужно потратить деньги, заработанные потом и кровью, на решение своих экономических и личных проблем", - сказал он CNN.

Пока неясно, сколько человек будет призвано. Но уже сейчас некоторые военные офицеры задаются вопросом, сработает ли это. Их больше всего беспокоит то, что в конечном итоге у них появятся отряды, полные людей, находящихся там только потому, что кто-то их заставил. Галас сказал, что многие люди обеспокоены тем, что, если их призовут в армию, то автоматически отправят на передовую, но, по его словам, это не так.

"Если вы специалист, например, который на гражданке занимался ИТ, бухгалтерией, управлением проектами, даже поварами, клерками, то вы тоже нужны Вооруженным силам... и вы тоже можете внести достаточно большой вклад в общую победу вступив в ряды ВСУ", - сказал он.

Один владелец бизнеса из Киева рассказал CNN, что изучал варианты задолго до того, как получил уведомление по почте. По его словам, он знал, что это произойдет, но не знал, когда. "Я готовился к этому где-то год или полгода. Я разговаривал с друзьями, которые служат, расспрашивал их обо всем", - рассказал 35-летний мужчина, пояснив, что его цель - найти подразделение, которое ему подойдет.

В настоящее время мужчина находится в учебном центре и через пару месяцев пойдет в армию, поэтому CNN не может назвать его имя. Сейчас он рассматривает два варианта – разведывательные или зенитно-ракетные войска.

Галас сказал изданию, что, по его мнению, мобилизационная кампания идет не очень хорошо, потому что она не дает людям достаточно информации. "Это отпугивает людей. Они не знают, что происходит в боевых бригадах, и им это нужно объяснять", - сказал он.

Галас отметил, что, несмотря на первоначальное беспокойство, многие солдаты хорошо адаптируются к новой жизни, приведя в пример молодого ИТ-специалиста, которого недавно мобилизовали. "Как только он присоединился к этой команде, он увидел, что жизнь в пехотном подразделении – это не то, что представляют себе гражданские лица. Да, это опасно и сложно. Но хорошие люди есть, а плохие не остаются. Есть чувство товарищества. И это важно", - пояснил он.

Но не все способны приспособиться к реалиям жизни на передовой. Командир, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о еще одной проблеме с мобилизацией, заявив, что в последнее время некоторые новобранцы не прошли необходимой подготовки, чтобы противостоять давлению.

"Пехотинцам, отправляемым на передовую, необходимо пройти специальную подготовку, чтобы сделать из них по настоящему профессионалов. Потому что они приходят сюда, бросают оружие и убегают со своих позиций", - сказал он.

"У нынешних военных и тех, кто собирается служить, должна быть мотивация. Мы не можем использовать методы, которые использует РФ", - добавил он.

Но армия явно не для всех, как отмечается, издание поговорило с одним человеком, который полон решимости избежать службы, несмотря ни на что. "Я не хочу убивать людей и в принципе не готов к этому...", - сказал он. Мужчина добавил, что если получит повестку в армию, то покинет страну.