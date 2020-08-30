В результате нападения четыре человека попали в больницу

Киевский районный суд Харькова отправил на 60 суток за решетку еще семерых подозреваемых в нападении на микроавтобус с людьми в Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникации полиции

Харьковской области, арестованным инкриминируют совершение хулиганства и покушение на убийство.

Во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировано.

В полиции напомнили, что подозреваемые 27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения транспортному средству. В результате происшествия четыре человека попали в больницу.

Через час после нападения полиция задержала 14 участников преступления. На следующий день еще 5 человек, причастных к этим событиям, были доставлены в полицию для дачи объяснений. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

«30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога», - говорится в сообщении.

Обстрел автобуса: что произошло на Харьковщине

27 августа около 19:10 возле города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться. После этого из автомобиля Mitsubishi вышла группа людей, которые совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения самому автомобилю - порезали шины, побили камнями стекла и обстреляли из травматического оружия.

После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле.

В результате происшествия в больницу доставили четверых пострадавших.

Полиция задержала 14 злоумышленников. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15, п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день народный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива заявил, что вблизи Харькова расстреляли автобус с членами Общественного движения "Патриоты - за жизнь". Он утверждал, что обстрел осуществили активисты "Азова" и "Национального корпуса".

Суд арестовал девятерых задержанных после обстрела автобуса на Харьковщине.

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Автор: Тамара Отовская