Также полиция установила причастность к происшествию еще 35 граждан.

На Харьковщине 14 задержанным за нападение на автобус вблизи города Люботин сообщили о подозрении.

Читайте также"Нас пытались убить": пострадавший в расстреле автобуса возле Харькова рассказал подробности (видео)Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, по подозрению в совершении данного преступления следователи задержали 14 жителей Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Сейчас с ними проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного преступления.

«Злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Следователи готовят обращение к следственному судье с ходатайствами об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей», - рассказал он.

Начальник ГУНП в Харьковской области также добавил, что следователи и оперативные службы собрали вещественные доказательства и тщательно поработали на месте происшествия.

«В результате полиции удалось установить причастность к событиям под Харьковом еще 35 граждан. На данный момент пятеро из них уже доставлены в следственные органы Харьковщины для предоставления соответствующих объяснений. Мы уже имеем подробную информацию об автомобилях, на которых передвигались данные лица, сейчас отрабатываем их связи, круг знакомых и род занятий», - отметил Сокуренко.

Кроме того, он рассказал о состоянии пострадавших в результате нападения четырех мужчин.

«У 35-летнего харьковчанина медики констатировали сотрясение головного мозга, у мужчин 52 и 38 лет – огнестрельное ранение плеча, 36-летний пострадавший получил огнестрельное ранение ноги», - подчеркнул начальник полиции Харьковщины.

Обстрел автобуса на Харьковщине: что произошло

27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться. После этого из автомобиля Mitsubishi вышла группа людей, которые совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механических повреждений самому автомобилю - порезали шины, побили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия.

После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле.

В результате происшествия в больницу доставлены четыре пострадавших.

Полиция задержала 14 злоумышленников. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день народный депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в Facebook заявил, что вблизи Харькова расстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты - За Жизнь». Он утверждал, что обстрел осуществили активисты «Азова» и «Национального корпуса».

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Автор: Светлана Макринская