В Одесской области пьяная женщина за рулем "Нивы" пыталась задавить отдыхающих на пляже (фото)

Один из мужчин избежал наезда, запрыгнув на капот машины.

В Килийском районе Одесской области пьяная женщина, управлявшая автомобилем, пыталась задавить отдыхающих на пляже.

Читайте такжеСмерть на воде: в курортной Затоке отдыхающий погиб при столкновении с гидроскутером

Как сообщили УНИАН в Килийском отделении полиции, инцидент произошел на пляже в селе Приморское.

Как отмечается, жительница города Измаил Одесской области, управляя автомобилем «Нива», начала ездить вдоль берега Черного моря, прямо среди людей.

«Неправомерные действия женщины пытался прекратить один из отдыхающих: мужчина стал перед машиной, но нарушительницу это не остановило, и она поехала на него. Наезда мужчина избежал, запрыгнув на капот автомобиля», - рассказали в отделении.

Женщину, которая пребывала в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

Вчера ей сообщили о подозрении в хулиганстве и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в отношении 36-летней злоумышленницы составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП (за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Как сообщал УНИАН, ранее в курортной зоне Одессы обнаружили целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram