В курортной зоне Одессы обнаружили целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны (фото)

Арсенал боеприпасов обнаружен в одном из самых престижных микрорайонов Одессы.

В курортной зоне Одессы во время строительства частного дома обнаружили почти 270 мин и снарядов времен Второй мировой войны.

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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 20 июля в службу спасения поступило сообщение о том, что во время строительства частного дома на ул. Мореходной, 19 (Приморский район) рабочие обнаружили гранату «Ф-1».

Прибывшие на место вызова пиротехники обследовали территорию и обнаружили 265 взрывоопасных предметов: 154 гранаты «Ф-1», 28 детонаторов к артснарядам, 11 минометных мин калибра 82 мм и минометная мина калибра 120 мм. Кроме того, пиротехники нашли 52 артснаряда.

Отмечается, что все боеприпасы уничтожены в установленном порядке на специальном полигоне.

Вышеупомянутая улица находится в одном из самых престижных микрорайонов Одессы, недалеко от побережья Черного моря, в районе парка «Юность».

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