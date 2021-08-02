Сейчас женщина находится в реанимации.

На Закарпатье несовершеннолетний устроил ДТП на отцовском авто, которое он взял без их ведома.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе областной полиции.

Авария произошла накануне вечером. О ней правоохранителям рассказали медики, которые госпитализировали 58-летнюю женщину с травмами, характерными для ДТП. Оказалось, что авария случилась в селе Колочава Хустского района.

"Установлено, что 16-летний односельчанин потерпевшей, воспользовавшись отсутствием дома родителей, сел за руль семейного внедорожника Land Rover и поехал кататься по селу. Однако не проехав и двух километров подросток не справился с управлением и допустил наезд на потерпевшую – местную жительницу. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении", - рассказали правоохранители.

В полиции по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Авто поместили на штрафплощадку, идет следствие.

Как ранее сообщал УНИАН, на Киевщине задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе 12-летнего подростка и скрылся с места ДТП.

До этого в Киеве отец на Tesla учил девятилетнего сына вождению: "ученик" устроил ДТП.

Автор: Юрий Годован