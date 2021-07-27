Водитель-нарушитель не предоставил полицейским ни водительского удостоверения, ни страхового полиса.

Во Львове среди бела дня 35-летний водитель совершил незначительную ДТП на перекрестке: в аварии столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Volkswagen Transporter. Водитель первого авто, завершая поворот налево, не успел вывернуть назад руль.

Когда же приехали полицейские, то выяснили, что мужчина был в состоянии сильного опьянения, говорится в сюжете ТСН.

Драгер показал более 3 промилле - содержание алкоголя в крови автомобилиста превышало норму в 17 раз. Мужчина был настолько утомлен алкоголем, что уснул прямо во время оформления протокола.

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Полицейские составили на нарушителя два протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Коап, а также постановление за то, что не предоставил водительское удостоверение и страховой полис. Автомобиль нарушителя забрал трезвый водитель.

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Автор: Виктория Гордиенко