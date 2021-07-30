Автомобиль злоумышленника остановили, путем создания искусственной пробки.

На Киевщине задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе 12-летнего подростка и скрылся с места ДТП.

Детали инцидента рассказал в Facebook первый замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

ДТП произошло накануне на Николаевщине - в городе Первомайск.

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"Получив ориентировку, мы сразу начали поиск. По имеющейся информации, водитель поехал по трассе М-05 (Киев - Одесса в направлении столицы на автомобиле Mitsubishi Outlander. И уже вскоре указанное авто обнаружили патрульные Белой Церкви. Экипажи среагировали оперативно и профессионально. Автомобиль нарушителя остановили, путем создания искусственного затора. За считанные минуты водитель уже лежал в наручниках. На место вызвали следователей", - написал он.

Белошицкий также обнародовал видео операции по задержанию злоумышленника.

Еще одно видео задержания появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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Автор: Юрий Годован