Злоумышленники связали руки потерпевшим пластиковыми стяжками и похитили деньги.

На Закарпатье грабители посреди ночи ворвались в дом и угрожали ребенку оружием. Злоумышленники напали на семью, связали мальчика и его родственников, а затем отобрали деньги.

Инцидент произошел в селе Топчино Тячевского района, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

В полицию поступил вызов, а когда правоохранители прибыли по месту инцидента, их ожидали напуганная супружеская пара и 12-летний мальчик, брат жены.

"Потерпевшие рассказали стражам порядка, что около 3 часов ночи, когда они спали, в дом ворвались неизвестные в масках. Злоумышленники сначала вошли в комнату малолетнего мальчика, ему угрожали оружием и требовали показать место, где хранятся деньги. Поняв, что ребенок ничего не знает, они с оружием ворвались в комнату семейной пары. Там нападавшие продолжили свои угрозы, приставляли оружие к голове потерпевших и, наконец, связали им руки пластиковыми стяжками, забрали деньги в сумме 5 700 долларов США и скрылись в неизвестном направлении", - рассказали в пресс-службе.

Читайте такжеДерзкое ограбление подростка в Киеве группой малолетних попало на видеоПравоохранители установили, что к ограблению причастны четыре человека. Они задержали одного из них, подозреваемому 23 года. Впоследствии копы нашли и задержали других его сообщников, один из них прятался в Ивано-Франковской области.

Всем четырем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом мужчина украл у соседа по палате деньги на операцию, пока тому ее делали.

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Автор: Полина Кузенко