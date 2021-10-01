В полиции раскрыли детали дерзкого преступления.

На Киевщине задержали 52-летнего одессита, обокравшего своего соседа по палате в то время, когда тому делали операцию.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции Киевской области. Он произошел в Мироновской больнице, где и находился 32-летний пострадавший. Когда злоумышленник узнал о запланированной операции, то задумал кражу и совершил ее, украв кошелек с деньгами. После чего убежал. О преступлении сообщила мать пациента, всего было украдено 24 тысячи гривень, которыми планировали платить за операции.

"Оперативники Мироновки провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность вора. Для поиска злодея сотрудники криминальной полиции прислали ориентировку коллегам из близлежащих районов. Впоследствии автомобиль, который подпадал под ориентировку, остановили полицейские Белоцерковщины и сообщили об этом инициаторам розыска. Вора задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Задержанного ранее ловили на подобных преступлениях, он находится на условно-досрочном освобождении. По факту открыто уголовное производство, злоумышленнику намерены объявить подозрение и избрать меру пресечения.

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Автор: Юрий Годован