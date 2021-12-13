За один такой рейс горе-"бизнесмены" могут заработать 100-150 евро.

Закарпатские контрабандисты незаконно доставили сигареты в Румынию, перейдя через гору Менчул, высота которой составляет 1998 метров. За одно такое горное путешествие они получают 100-150 евро.

Видео незаконного "рейса" опубликовал у себя в Telegram журналист Виталий Глагола.

По его словам, эту видеозапись ему на условиях анонимности лично передал один из контрабандистов.

Читайте такжеПрикрепили к себе более 150 банок с деликатесом: на границе Украины задержали контрабандистов (фото)"Мне удалось получить эксклюзивное видео прохода через Карпаты в Румынию закарпатских "сигаретных контрабандистов". Видео снято 12 декабря. Его мне анонимно предоставил один из таких контрабандистов", - отметил Глагола.

На видеоролике видно, как несколько контрабандистов несут большие коробки с сигаретами через гору Менчул. Она всего на 63 метра ниже самой высокой горы Украины - Говерлы (2 061 метр). Вершина находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как отметил журналист, маршрут начинается в селе Деловое, что находится в 190 км от Ужгорода. Далее - переход через Менчул в Румынию и возвращение тем же путем.

Еженедельно контрабандисты совершают 3-4 ходки, зарабатывая таким образом около 1 200-2 400 евро в месяц.

Как сообщал УНИАН, под Одессой контрабандисты "проложили" трубу через водохранилище для перекачки спиртного. Полиэтиленовый шланг злоумышленники проложили под землей и водой.

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Автор: Марта Гичко