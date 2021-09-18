На время проведения аварийно-спасательных работ останавливали движение электропоезда сообщением "Ковель-Луцк".

На Волыни спасателям пришлось высвобождать коня, который попал копытом в отверстие между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда в городе Рожище.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц увеличили промежуток между рельсом и плитой и спасли домашнее животное из ловушки.

На время проведения аварийно-спасательных работ было остановлено движение электропоезда сообщением "Ковель-Луцк".

Как сообщал УНИАН, смертельная авария с участием лошади произошла в селе Глыбочок Черновицкой области.

По данным правоохранителей, 19-летний парень за рулем автомобиля Audi врезался в коня, после чего вылетел в кювет. Предварительно, он не справился с управлением авто.

В результате аварии 21-летний пассажир легковушки, который жил в селе Верхние Петровцы, скончался от полученных травм в машине скорой медицинской помощи. При этом водителя госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Судьба лошади, а также обстоятельства, при которых она оказалась на месте аварии не известны.

Автор: Тамара Отовская