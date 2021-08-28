Пострадавшую девушку доставили в больницу.

Трагическая авария произошла в Харькове. Легковушка сбила наездницу с лошадью, в результате животное погибло.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

По данным полиции, инцидент произошел 28 августа около 2:40 на Клочковском спуске.

Читайте такжеВ Запорожье верный пес защищал от посторонних своего хозяина, потерявшего сознание (видео)"24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

При том автомобиль получил технические повреждения, а именно со стороны водителя разбито лобовое стекло и изрядно помята передняя часть машины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе посреди улицы упала лошадь. По словам одной из очевидцев, животное не могло идти по брусчатке из-за стертых подков, а кучер не обращал на это внимание и заставлял лошадь двигаться, в результате животное упало. Люди просили мужчину не трогать животное, однако тот утверждал, что конь в хорошем состоянии и пытался его увести.

Автор: Анастасия Горбачева