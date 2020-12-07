Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

В Захаровском районе Одесской области водитель на Opel врезался в лошадь.

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Как сообщили в региональном главке Нацполиции, авария произошла 6 декабря, в 18:50, в селе Новая Шибка.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel на закругленном участке дороги столкнулся с лошадью, запряженной в телегу.

"Животное неуправляемо выбежало на дорогу - навстречу автомобилю. В результате столкновения 69-летний мужчина, управлявший подводой, и животное погибли на месте", - сообщили в главке.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП с животными в Украине

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Автор: Лариса Козовая