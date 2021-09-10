19-летний водитель иномарки не справился с управлением.

Смертельная авария с участием коня произошла в селе Глубочек Черновицкой области. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

По данным правоохранителей, 19-летний парень за рулем автомобиля Audi врезался в лошадь, после чего вылетел в кювет. Предварительно, он не справился с управлением авто.

В результате аварии 21-летний пассажир легковушки, который жил в селе Верхние Петровцы, умер от полученных травм в машине скорой медицинской помощи. При этом водителя госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Украине это не первое ДТП с участием лошади. 28 августа стало известно, что в Харькове легковушка снесла наездницу с лошадью. В результате аварии животное погибло. 24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой

Автор: Анастасия Горбачева