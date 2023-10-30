Среди пострадавших также четырехлетняя девочка, сообщили в полиции.

На Тернопольщине произошла серьезная авария. Вследствие ДТП один человек погиб, еще несколько – пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области. Отмечается, что инцидент произошел на автодороге Монастыриска-Бучач-Чертков-Скала Подольская. Там водитель автомобиля "Infiniti FX35" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Peugeot 406".

"Водитель "Peugeot 406" от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажира из его авто, а также водителя и трех пассажиров из другого транспортного средства с переломами и травмами доставили в больницу. Среди пострадавших – четырехлетняя девочка. Водителя "Infiniti FX35" задержали в соответствии со статьей 208 УПК. У него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

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Оба факта внесены в ЕРДР согласно статье 286 УК, отметили в полиции продолжается следствие.

В то же время местное издание "20 минут" пишет, что за рулем автомобиля, который выехал на "встречку" был сын судьи – Дмитрий К.

"Как сообщил активист Роман Довбенко, авария произошла в воскресенье, 29 октября. Один из автомобилей выехал на встречную полосу. Есть погибший. Еще один пострадавший был в тяжелом состоянии и за его жизнь борются врачи. Как сообщает активист, виновник аварии – чертковский адвокат, сын местной судьи. Наши источники подтвердили информацию, что за рулем действительно был сын судьи – Дмитрий К. Вместе с ним в автомобиле была его мать", – говорится в материале.

Другие ДТП в Украине

На днях в Киеве автомобиль наехал на людей на остановке и перевернулся. По данным полиции, 27-летний водитель Тойота Авенсис" двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и выехал на тротуар, после чего совершил наезд на двух пешеходов. Драгер показал, что мужчина был трезвым.

Несколькими днями ранее в столице водитель "Лексуса" сбил ребенка, после чего скрылся с места аварии. Чтобы его не поймали, нарушитель заехал в гаражный кооператив, снял номера с авто и пересел на другой внедорожник. Однако с помощью камер правоохранители задержали водителя. Отмечалось, что 12-летнего мальчика с многочисленными травмами доставили в больницу.

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