После аварии мужчина заехал в гаражный кооператив, где снял с авто дорожный номерной знак и пересел на другой автомобиль, чтобы полицейские не смогли его разыскать.

В Киеве водитель "Лексуса" сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Киева. Отмечается, что сообщение о ДТП на улице Вернадского поступило к столичным правоохранителям в 8:30 утра 18 октября.

Оперативный дежурный немедленно направил на место врачей, патрульных полицейских и следственно-оперативную группу. Для розыска виновника ДТП в столице была введена специальная полицейская операция и привлечены оперативники, следователи и аналитики.

Видео дня

"К счастью, ребенок жив и сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Мы установили все детали ДТП. Сразу после ДТП водитель остановил машину, увидел, что натворил, однако бросил мальчика на дороге и решил сбежать. Далее он заехал в гаражный кооператив, где снял с авто дорожный номерной знак и пересел на другой автомобиль, чтобы полицейские не смогли его разыскать. Впрочем, смена машины не помогла ему скрыться от преступления. Уже через несколько часов патрульные нашли и второй внедорожник "Мерседес". Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко.

Задержанным оказался 39-летний уроженец Ивано-Франковщины. Правоохранители изъяли оба его автомобиля.

Сведения по факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение и по ч. 1 ст. 135 – Оставление в опасности Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

ДТП с детьми

На Закарпатье пьяный водитель сбил насмерть 6-летнего ребенка. От полученных в результате ДТП травм девочка скончалась на месте. 46-летний водитель автомобиля марки BMW, значительно превысивший безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, где и шла девочка. Драгер зафиксировал в его крови 2,13 промилле алкоголя, когда допустимое содержание равно 0,2 промилле.

В августе на Харьковщине полицейский сбил на переходе 15-летнюю девочку. Она умерла на месте. Правоохранители утверждают, что на момент аварии водитель был трезвым. Его отстранили.

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