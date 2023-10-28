32 пассажира погибли и 63 получили ранения.

На пустынной дороге между Каиром и Александрией в Египте произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса. Как информирует Министерство здравоохранения и народонаселения Египта, в результате аварии пострадали и погибли около 100 человек.

В настоящее время известно, что 32 пассажира погибли и 63 получили ранения. 53 раненых госпитализировали в больницу однодневной хирургии. Еще 7 были переведены в центральную больницу. Троим пострадавшим была оказана первая помощь на месте.

Известно, что столкнулись пассажирский автобус и несколько легковых автомобилей. После столкновения загорелся масштабный пожар. В Сети распространяются кадры с места, на которых видно много сгоревших автомобилей на обочине дороги.

Масштабные ДТП за рубежом - последние новости

Накануне в американском штате Луизиана из-за густого тумана и почти нулевой видимости на дороге произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием более ста пятидесяти транспортных средств. В результате столкновений автомобилей произошло масштабное возгорание на части дороги.

Из-за аварии погибли по крайней мере семь человек, более 25 пострадали и были доставлены в больницу.

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