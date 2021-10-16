Полицейские Киева выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Сегодня, 16 октября, в полицию Киева позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский, правоохранители опросили соседей и работницу, которая помогала мужчине по дому.

"Предварительно выяснено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом встал и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни обнаружила его домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.

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По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой "несчастный случай""). Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области по подозрению в убийстве матери задержали 16-летнюю девушку. По предварительной информации следствия, во время ссоры в помещении кухни подозреваемая нанесла матери около 30 ножевых ранений.

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Автор: Татьяна Герасименко