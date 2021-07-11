Подобные инциденты там происходит не впервые.

На столичном Подоле в субботу вечером произошло сразу несколько массовых драк между посетителями развлекательных заведений.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Телеграм.

На записи видно, что конфликты возникают сразу в нескольких локациях. Временами драки начинаются прямо на проезжей части улицы Сагайдачного, мешая тем самым передвижению автотранспорта.

"Как вам "культурные" вечерние посиделки на Подоле? Может пора уже заканчивать с этим?", - говорится в сообщении под видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Данный инцидент в указанном районе происходит не впервые. Как сообщал УНИАН, на Контрактовой площади в Киеве с утра 4 июля произошла массовая драка. В потасовке приняли участие около десятка людей.

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Автор: Юрий Годован