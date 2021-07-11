На столичном Подоле в субботу вечером произошло сразу несколько массовых драк между посетителями развлекательных заведений.
Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Телеграм.
На записи видно, что конфликты возникают сразу в нескольких локациях. Временами драки начинаются прямо на проезжей части улицы Сагайдачного, мешая тем самым передвижению автотранспорта.
"Как вам "культурные" вечерние посиделки на Подоле? Может пора уже заканчивать с этим?", - говорится в сообщении под видео.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Данный инцидент в указанном районе происходит не впервые. Как сообщал УНИАН, на Контрактовой площади в Киеве с утра 4 июля произошла массовая драка. В потасовке приняли участие около десятка людей.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram