Инцидент сопровождался нецензурной лексикой со стороны его участников и свидетелей.

В одном из харьковских супермаркетов в пятницу вечером произошла драка. Как видно, на видео, распространенном местными Телеграм-каналами, в ней приняли участие сразу несколько человек, вероятно - покупателей.

"В "Баскете" на Светлой уже отп***дили кого-то не отходя от кассы", - сказано в сообщении "ХС Харьков".

На видео слышны многочисленные крики свидетелей и участников конфликта. Некоторые требуют вызвать на место правоохранителей.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован