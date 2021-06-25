Драка в супермаркете Харькова / скриншот
В одном из харьковских супермаркетов в пятницу вечером произошла драка. Как видно, на видео, распространенном местными Телеграм-каналами, в ней приняли участие сразу несколько человек, вероятно - покупателей.
"В "Баскете" на Светлой уже отп***дили кого-то не отходя от кассы", - сказано в сообщении "ХС Харьков".
На видео слышны многочисленные крики свидетелей и участников конфликта. Некоторые требуют вызвать на место правоохранителей.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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