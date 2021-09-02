Дядя взял канистру с бензином, вылил на племянника, который лежал на кровати в комнате и поджег.

На Ривненщине задержали мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, поджег своего племянника.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, инцидент произошел 1 сентября в селе Оженин.

Полицейские предварительно установили, что по месту совместного проживания между нетрезвым пенсионером и его 31-летним племянником возникла очередная бытовая ссора.

"Последний вроде бы не помогал по хозяйству и злоупотреблял спиртными напитками. Поэтому дядя взял канистру с бензином, вылил на племянника, который лежал на кровати в комнате и поджег. Горящий пострадавший выбежал из дома и побежал за помощью к соседям. В это время злоумышленник тушил пламя в здании", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре таксисты избили пассажира и заставили облиться зеленкой (видео)Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговое отделение Ровенской областной больницы.

69-летнего жителя села Оженин задержали по части 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину он отрицает.

Кроме того, результаты освидетельствования задержанного на состояние алкогольного опьянения показали 1,36 промилле.

По факту покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, следователи полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 п. 4 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение задержанному, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине 40-летний мужчина во время ссоры облил бензином и поджег жену.

А в Донецкой области "дерзкий негодяй" во время ссоры поджег сожительницу и полицейских, приехавших на вызов.

Автор: Светлана Макринская