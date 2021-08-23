На Черниговщине 40-летний мужчина во время ссоры облил бензином и поджег жену.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.
По информации правоохранителей, трагедия произошла сегодня, 23 августа, в одном из сел Прилуцкого района.
"Житель села облил 31-летнюю жену воспламеняющейся жидкостью (вероятно, бензином) и поджег. Потерпевшая выжила, однако получила значительные ожоги тела. Женщину доставили каретой экстренной медицинской помощи в больницу и госпитализировали в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.
В результате инцидента мужчина тоже получил ожоги рук, его также забрали в больницу.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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