Оба получили ожоги, женщина в реанимации.

На Черниговщине 40-летний мужчина во время ссоры облил бензином и поджег жену.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

По информации правоохранителей, трагедия произошла сегодня, 23 августа, в одном из сел Прилуцкого района.

"Житель села облил 31-летнюю жену воспламеняющейся жидкостью (вероятно, бензином) и поджег. Потерпевшая выжила, однако получила значительные ожоги тела. Женщину доставили каретой экстренной медицинской помощи в больницу и госпитализировали в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

В результате инцидента мужчина тоже получил ожоги рук, его также забрали в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Автор: Ирина Синельник