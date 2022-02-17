28-летнего мужчину разыскивали с 8 февраля.

На Ривненщине нашли тело военнослужащего, которого разыскивали с 8 февраля.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции области, 16 февраля в 14:00 правоохранителям сообщили о трупе неизвестного на территории Ривненского военного полигона.

"Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту на Житомирщине, а на Ривненском полигоне проходил учебный курс. С восьмого февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы, и в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района", - информируют в полиции.

Предварительный осмотр судебным экспертом, как утверждается, показал, что признаков насильственной смерти на теле не было, однако окончательные выводы сделает судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 115 УК Украины (пропажа лица без вести) продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная военная прокуратура.

Ранее УНИАН писал, как в воинской части Одесской области до смерти избили солдата-контрактника.

А в Житомире контрактника нашли повешенным в военном общежитии.

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