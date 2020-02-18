В Житомире в военном общежитии обнаружили повешенным контрактника
10:49, 18 февраля 2020Происшествия
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В мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской.
Военного нашли повешенным в душевой кабине общежития / фото сайт президента Украины
В Житомире в общежитии воинской части обнаружен повешенным военнослужащий-контрактник.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
«В прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля поступило сообщение о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника в душевой кабине общежития. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской, что свидетельствует о версии самоубийства военного.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи устанавливают все подробности этой трагедии.
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