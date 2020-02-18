В Житомире в военном общежитии обнаружили повешенным контрактника

В мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской.

В Житомире в общежитии воинской части обнаружен повешенным военнослужащий-контрактник.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«В прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля поступило сообщение о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника в душевой кабине общежития. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской, что свидетельствует о версии самоубийства военного.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи устанавливают все подробности этой трагедии.