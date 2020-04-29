В Одесской области задержали этническую группировку, которая осуществляла "налеты" на склады

Злоумышленники проникали в складские помещения, в том числе находившиеся под охраной, и вывозили оттуда имущество собственников.

В Одесской области задержаны четыре участника этнической группировки, совершавшей «налеты» на склады.

Как сообщили УНИАН в областном управлении департамента внутренней безопасности Нацполиции, злоумышленники проникали в складские помещения, в том числе находившиеся под охраной, и вывозили оттуда имущество собственников.

Отмечается, что поступила оперативная информация о том, что группа лиц, среди которых, возможно, полицейский, готовится к краже пестицидов со складского помещения одного из фермерских хозяйств Лиманского района Одесской области.

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Для перевозки похищенного злоумышленники собирались использовать специально оборудованный микроавтобус.

Оперативники внутренней безопасности Нацполиции совместно с работниками спецподразделения патрульной полиции «ТОР» устроили засаду.

В результате четырех фигурантов задержали с поличным - во время совершения кражи минудобрения, ориентировочной стоимостью 500 тыс. грн.

Ворами оказались граждане Украины, которые относятся к гагаузской и болгарской этническим группам. Самому старшему из них 42 года, младшему - 23.

Отмечается, что к совершению кражи они готовились тщательно. На месте происшествия правоохранители изъяли кусачки, маски, автомобили Toyota иностранной регистрации и Iveco на государственных номерах, в котором обнаружены номера от другой машины.

При этом в полиции утверждают, что информация о причастности правоохранителя к деятельности группы не подтвердилась.

Следователями Лиманского отдела полиции начали уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все участники группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержан мужчина, который трижды «минировал» объекты инфраструктуры города.