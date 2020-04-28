В Одессе задержали серийного псевдоминера

41-летний одессит сообщал о минировании магазина, государственного учреждения и церкви.

В Одессе задержан мужчина, который трижды «минировал» объекты инфраструктуры города.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, последнее, третье, сообщение об угрозе взрыва злоумышленник сделал 27 апреля.

В частности, он сообщил о том, что должен взорваться магазин, расположенный в курортной зоне - на улице Генуэзской.

«Торговое заведение было тщательно обследовано специальными службами. Устройств, угрожавших смертью или иными тяжкими последствиями, правоохранители не обнаружили», - сообщили в главке.

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В тот же день полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его. Злоумышленник заявил, что «заминировал» магазин из-за «сильного шума», который ему якобы мешает.

Выяснилось, что своими действиями 41-летний одессит не впервые блокирует функционирование объектов инфраструктуры.

Оказалось, что в прошлом месяце из-за «неудовлетворенности жизнью» мужчина сделал ложное сообщение о минировании государственного учреждения, ранее - о минировании церкви, в которой якобы оскорбили его мать.

Неправомерные действия задержанного следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Телефон, с которого поступила угроза, полицейские изъяли, фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Злоумышленнику грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.